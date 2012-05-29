Дочь Саддама Хусейна опубликует его мемуары

Дочь Саддама Хусейна ищет издателя для рукописных мемуаров своего покойного отца. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на арабский новостной канал Аль-Арабия. Рагад Саддам Хусейн, старшая дочь бывшего иракского диктатора, живет в изгнании в Иордании. Ее адвокат, Хайтам Набил аль-Харш, сообщил в Дубае, что Рагад сейчас ищет подходящее издательство. "Это единственные настоящие воспоминания Саддама Хусейна, написанные его собственной рукой. Они будут опубликованы, как только мы найдем издательский дом"., - заявил адвокат. Однако адвокат дочери Хусейна отказался рассказать о том, сколько времени бывший диктатор провел за написанием мемуаров, или о чем в них идет речь. Саддаму Хусейну также приписывают авторство четырех романов: «Забиба и царь», «Неприступная крепость», «Мужчины и город», «Уходи, проклятый!». «Забиба и царь» описывается как "аллегорические история любви между могущественным королем (Саддамом) и простой, но красивый простолюдинкой по имени Забиба (иракский народ), которую изнасиловал жестокий и нелюбимый муж (США). Остается неизвестным написал ли он сам эти книги, или этим занимались другие. Телеканал Аль-Арабия сообщил, что Рагад Саддам Хусейн ранее возражала против книги, выпущенной в 2009 году адвокатом ее отца, Халилем аль-Дулайми. Книга вышла под названием «Саддама Хусейна: из американского подвала – то, что на самом деле произошло». Книга основывалась на дневниках и разговорах, а также включала стихи и письма бывшего диктатора. Саддам Хусейн был казнен за преступления против человечности в 2006 году.