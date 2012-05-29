Кира Найтли показала обручальное кольцо

Кира Найтли впервые показала обручальное кольцо, которое подарил ей во время помолвки рок-музыкант Джеймс Райтон. Звезда фильмов «Опасный метод» и «Пираты Карибского моря» Кира Найтли (Keira Knightley) обручилась с лидером группы Klaxons Джеймсом Райтоном (James Righton). «Я могу подтвердить, что Кира обручилась с Джеймсом Райтоном», – сказал агент 27-летней британской актрисы. Папарацци сфотографировали счастливую пару на прогулке в Лондоне. На снимках удалось разглядеть и обручальное кольцо Киры Найтли, которое оказалось классическим: изящное кольцо из белого золота украшает бриллиант. Подобное кольцо можно приобрести во многих ювелирных магазинах, и, вероятно, оно стоит гораздо дешевле, чем обручальное кольцо Анджелины Джоли (Angelina Jolie). Напомним, что эксклюзивное украшение для будущей супруги обошлось Брэду Питту (Brad Pitt) в 7,5 млн рублей. Роман Киры Найтли и участника инди-руппы Klaxons Джеймса Райтона длится около года. Пара познакомилась в гостях у их подруги, модельера Алексы Чанг. Актриса и музыкант не раскрывает подробностей своей личной жизни. О месте и дне предстоящей свадьбы пока не сообщается. Ранее Кира Найтли на протяжении пяти лет встречалась с актером Рупертом Френдом, отношения с которым завязались во время съемок фильма «Гордость и предубеждение». ФОТО