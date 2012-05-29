Ева Лонгория стала хозяйкой благотворительного вечера в Париже

Несмотря на то, что Каннский кинофестиваль закончился, Ева Лонгория не спешит покидать Париж: вчера она стала хозяйкой благотворительного вечера Global Gift Gala, который собрал представителей бизнес-элиты и людей искусства, чтобы напомнить о правах обездоленных детей и женщин. Цель организаторов мероприятия - объединение усилий для помощи нуждающимся, и а также награждение известных филантропов. В адрес последних вчера было сказано немало теплых слов, но Еву они, кажется, не слишком-то и волновали: звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" была поглощена созерцанием видов Парижа и без устали фотографировалась на фоне Эйфелевой башни. ФОТО