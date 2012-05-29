Друзья Брейвика считали его геем

Друзья норвежского террориста Андерса Брейвика рассказали о том, что считали его "затворником" или гомосексуалистом, пишет "ТСН-Особливе". Психиатры подробно расспрашивали до начала процесса его родственников и друзей, расспрашивая о детстве, склонностях обвиняемого. Эти детали, по мнению экспертов, являются важными для вынесения вердикта о психическом состоянии подсудимого. Сейчас суд перешел к допросу четырех друзей Брейвика, среди которых - его бывшая девушка. Все они просили суд, чтобы Брейвика вывели из зала, пока они будут давать показания. Эта просьба была удовлетворена. Один из близких друзей Брейвика рассказал на суде, что был удивлен переездом Андерса к матери в 2006 году, когда Брейвик увлекся компьютерными играми и отказался от общения с друзьями. "Я подумал, что он впал в депрессию или стал гомосексуалистом, и поэтому решил отгородиться от мира. Это очень тяжело осознавать, что человек, которого ты, казалось бы, так хорошо знал, оказалась совсем не таким, как ты себе представлял", - сказал 33-летний друг Брейвика. Он сообщил, что через полтора года после того, как Брейвик перестал общаться с друзьями, они приезжали к нему домой. Дверь открыла мать, удивилась такому визиту. "Нам удалось поговорить только с ней, она передала просьбу Брейвика его не беспокоить", - вспомнил свидетель. Кроме того, он вспомнил, что на мысль о гомосексуализме Брейвика его навело постоянное беспокойство подсудимого о собственной внешности - он даже использовал косметику, вроде пудры и других средств, и объяснял это тем, что был метросексуалом и брал пример с Дэвида Бекхэма, который делал то же самое. Друзья вспомнили, что Брейвик был обеспокоен формой своего носа, собирался укоротить его, чтобы приблизить к "арийской" форме, которую он впоследствии и сделал. Школьные товарищи охарактеризовали Брейвика как человека, который "много времени посвящал тренировкам и пытался хорошо учиться", а кроме того, он был "очень социальным человеком". Как известно, процесс по делу Брейвика проходит в окружном суде столицы Норвегии с 16 апреля. Он обвиняется в том, что 22 июля 2011 года организовал взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли восемь человек, и в стрельбе в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утойя, где были убиты 69 человек. Сразу же после первых допросов Брейвик признался в совершении терактов.