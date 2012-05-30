Ксения Собчак возглавила женский глянец

Телеведущая Ксения Собчак 28 мая возглавила женский журнал SNC, до 2011 года известный как Sex and the City. Об этом сообщается в пресс-релизе ИД ARTCOMMedia. Издатель журнала Галина Гладких полагает, что Собчак "точно отражает дух журнала", а сама телеведущая называет новую должность "интересным вызовом". "Я вижу SNC как современный, умный, стильный журнал, который делается здесь, в Москве, для девушек, которые живут здесь", - комментирует она свое назначение. Журнал SNC подается как издание, объединяющее материалы о моде с материалами о гражданских правах и политических взглядах. Так, в июньском номере SNC есть материалы "Художница и галеристка Айдан Салахова - о том, почему ей приятно носить паранджу", "Проблема Pussy Riot: а если бы "панк-молебен" совершили мужчины?" и "Анамнез Джесси Айзенберга: за что девушки любят невротиков". В 2011 году Собчак возглавляла мужской журнал Max, который поступил в ограниченную розничную продажу и был закрыт после четырех выпусков. На данный момент телеведущая руководит спецпроектами в журнале "Сноб", а также ведет на сайте проекта ток-шоу "Госдеп 2". Кроме того, она продолжает вести на канале ТНТ реалити-шоу "Дом-2"