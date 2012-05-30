Основатель Facebook случайно снялся в китайском кино

Основатель Facebook Марк Цукерберг совершенно случайно оказался в компании полицейских на китайском центральном канале. Недавно на шанхайском телеканале CCTV вышел документальный фильм о полиции, в котором с роли самих себя сыграли Марк Цукерберг и его нынешняя жена Присцилла Чан. Они случайно попали в кадр во время съемок на улицах китайского мегаполиса, пишет metronews. Судя по всему, съемки проходили в марте, когда Цукерберг со своей девушкой поехали туда, чтобы развеяться и как всегда не привлекли внимания. Судя по всему, китайские операторы и монтажеры тоже не знают демократического миллиардера в лицо. Марк и Присцилла появляются в этом видео на 28-й секунде. Кстати, сейчас Марк отправился в свадебное путешествие по Европе и там ему также удается оставаться незамеченным. Он с молодой женой не прячется за стенами дорогих вилл и спокойно гуляет по городу и ужинает в людных ресторанах, ведь мало кто знает гения в лицо.