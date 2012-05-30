Линдси Лохан задолжала $40 000 за солярий

У Линдси Лохан имеется неоплаченный счет на 41 031 долларов за услуги солярия в Неваде. Суд еще девять месяцев назад постановил, что актриса должна выплатить всю сумму, но она так этого и не сделала. Компания Tanning Vegas находится в штате Невада и взыскать с Линдси деньги принудительно им мешает то, что Лохан живет в штате Калифорния. Так что теперь все усилия Tanning Vegas направлены на то, что бы перевести судебное дело в Калифорнию и списать со счетов актрисы 40 тысяч долларов, которые она им должна за свой загар.