Марк Цукерберг и Присцилла Чан отправились в круиз на яхте

Марк Цукерберг и Присцилла Чан отправились в Европу чтобы провести там медовый месяц. Для начала "первая пара Фейсбука" остановилась на пару дней в столице Италии. Их видели гуляющими по Риму. Счёт из кафе, где они обедали, конечно же, попал в интернет. Тут же разлетелись новости, что самый молодой миллиардер жадничает и экономит на медовом месяце. Возможно, Марк Цукерберг тоже читал эти новости и решил немного исправить положение: в туристической компании Amalfi Tours была забронирована лодка, на которой Присцилла Чан с мужем отправились путешествовать вдоль берегов Италии. Лодка класса люкс вмещает до 12 пассажиров, однако Марк и Присцилла предпочли компанию лишь одного капитана. Компания специализируется на турах по самым красивым островам и знаменитым местам, так что молодожёны, должно быть, неплохо проведут время.