Наталья Водянова проведет в Москве благотворительный футбольный матч

В честь Дня защиты детей, который состоится первого июня, благотворительный фонд "Обнаженные сердца" готовит нечто особенное: на стадионе "Лужники" в 19 часов пройдет благотворительный матч, где встретятся команда Правительства России и сборная фонда, которую возглавит его президент - Наталья Водянова. Наталья сообщает на странице в Facebook: Дорогие друзья! Приглашаю вас вдоволь надо мной посмеяться. Приходите на стадион "Лужники" 1 июня к 19:00, где мы организуем благотворительный футбольный матч между сборной Правительства России, капитаном которой является заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворковича, и сборной фонда "Обнаженные сердца", которую возглавлю я S)))) Модель рассказала и о том, кто, помимо нее, примет участие в этом мероприятии: Смейтесь-смейтесь, но за меня играют футболист Самюэль Это'о, ветеран "Спартака" Владимир Бесчастных, не считая еще несколько хорошо знакомых вам, хотя и в другом амплуа, лиц. Известно, что в числе "хорошо знакомых лиц" будут Борис Ельцин-младший, Дмитрий Маликов, Михаил Идов. Задачей благотворительного матча станет привлечение внимание к проблеме отношения к инвалидности у нас в стране, к соблюдению прав инвалидов, а также к необходимости поддержки их семей. Вход на мероприятие бесплатный, но будет осуществляться по спискам - всем желающем присутствовать на игре необходимо подтвердить свое участие на странице мероприятия. Несмотря на занятость, Наталья подходит к матчу со всей ответственностью: До матча у меня каждый день съемки, поэтому тренироваться приходится прямо в студии в нижнем белье, из моей новой коллекции Etam S)) ... Наша задача победить! Надеюсь на вашу поддержку.