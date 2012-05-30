Шарлиз Терон любит менять подгузники

В новом фильме «Белоснежка и охотник» Шарлиз Терон играет злую мачеху. Однако в жизни актриса претендует на звание самой заботливой мамы. Шарлиз Терон (Charlize Therone) в конце марта заявила о том, что стала мамой. 36-летняя актриса усыновила темнокожего мальчика Джексона. Шарлиз Терон решилась на этот шаг после того, как в январе 2011 года рассталась со Стюартом Таунсеном и долгое время находилась одна. Актриса признавалась в интервью, что давно готова стать мамой. Недавно Шарлиз Терон впервые показала малыша во время поездки в Париж. Папарацци удалось запечатлеть счастливую маму с сыном в аэропорту Лос-Анджелеса. Сейчас актриса рассказывает о своем материнстве с неменьшей охотой, чем о новых ролях. Во время интервью для американского шоу The Colbert Report Шарлиз Терон призналась, что все свое время посвящает Джексону. «Теперь я умею все! Я научилась пеленать, мыть малыша, и даже смена подгузников доставляет мне удовольствие. Я готова заботиться обо всех детях, я с этим справлюсь!» – сказала Шарлиз Терон. Актриса берет пример со своей мамы Герды и старается воспитывать сына в тех же традициях. «Моя мама собственным примером показывала мне, как стоит поступать. Я уважаю ее. Я хочу, чтобы мой сын Джексон, когда вырастет, относился бы ко мне так же», – призналась Шарлиз Терон.