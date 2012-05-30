Обама вручил Бобу Дилану высшую награду США

Президент США Барак Обама вручил легенде рока, американскому поэту и певцу Бобу Дилану медаль Свободы - высшую американскую награду для гражданских лиц, передает Би-би-си. Медали Свободы также удостоилась бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Кроме того, в число лауреатов вошли писательница Тони Моррисон, ставшая в 1993 году первой афроамериканкой, получившей Нобелевскую премию, астронавт и экс-сенатор Джон Гленн, бывший судья Верховного суда США Джон Пол Стивенс, президент Израиля Шимон Перес. Посмертно награжден участник польского движения Сопротивления Ян Карский, рассказывавший политикам Европы и США об ужасах Холокоста. Всего в этом году награды удостоились 12 человек, оказавших своими словами и поступками "неоценимое влияние" на общество.