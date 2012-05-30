Герцогиня Кэтрин не меняет наряды

Герцогиня Кембриджская стала еще ближе к народу. Один из пунктов протокола твердит, появление на приемах в одном и том же наряде несколько раз считается моветоном? Так вот, это правило устарело. Кэтрин не стесняется блистать в одном и том же платье на нескольких мероприятиях, и теперь никто не считает это стильным промахом. Накануне в Букингемском дворце, вернее, в саду дворца прошло чаепитие по случаю начала торжеств в честь «бриллиантового» юбилея королевы Елизаветы II. На мероприятии присутствовало около 8 тысяч гостей, включая принца Чарльза и его супругу герцогиню Камиллу. Камилла предстала в очаровательном белоснежном платье с плиссировкой. Ее Величество была в нежно-лиловом. Стало известно, что принцу Уильяму и Кэтрин доверили ключевую роль в сопровождении Елизаветы II, когда она будет проходить через холл собора Святого Павла во время Благодарственной службы во вторник, 5 июня. А Кейт выбрала премилое светло-розовое платье. Как тут же напомнили критики, в этом же платье стоимостью 1200 фунтов от Emilia Wickstead герцогиня красовалась на приеме монархов, который на позапрошлой неделе прошел в Виндзорском замке. Фактически Ее Светлость сменила лишь аксессуары. На пати в Букингеме на голове герцогини красовалась чудесная розовая шляпка. Теперь модницы задаются вопросом, какой же наряд выберет Кейт на основные торжества. Напомним, празднования «бриллиантового» юбилея продлится в Великобритании четыре дня — со 2 по 5 июня. Ранее экономисты высказывали опасения, что продолжительный уик-энд негативно отразится на и без того проблемной ситуации с экономическим ростом в стране. Тем не менее британцы готовы отметить годовщину царствования Елизаветы с вдвое большим размахом, чем свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в прошлом году.