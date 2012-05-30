Синди Кроуффорд подсказала диету "ангелу" Victoria's Secret

Американская модель Эрин Хизертон, казалось бы, не испытвает проблем с лишним весом и обладает идеальной фигурой - девушка является действующим "ангелом" Victoria's Secret, принимает участие в пляжных фотосессиях и уже несколько месяцев встречается с голливудской звездой Леонардо ДиКаприо. Однако сама модель настаивает, что за красивое тело надо бороться. Эрин поделилась секретами своей стройной фигуры и призналась, что сама порой не может побороть "вредные" соблазны. Наша героиня не считает, что в свои 23 года, когда у нее нет проблем с лишним весом, нужно "почивать на лаврах" и не следить за своим телом и рационом. Модель с детства увлекается спортом, ежедневно она уделяет физическим нагрузкам минимум час. Как правило, полчаса она бегает в поте лица, а оставшееся время посвящает йоге. В этот спортивный "коктейль" Эрин добавляет силовые нагрузки и фитнес, чтобы мышцы были в тонусе. По словам модели, во время занятий спортом не только тело чувствует себя хорошо, но и проясняются мысли, уходят ненужные тревоги и сомнения. В рационе модели нет ничего сверхъестественного. Хизертон делает упор на белковую диету - курицу, рыбу, нежирное мясо: Я люблю рыбу и мясо цыпленка, но иногда также могу полакомиться беконом. Поворотным моментом в жизни Эрин стала встреча с Синди Кроуфорд: Я встретила Синди Кроуфорд однажды и она сказала мне то, что я никогда не забуду... Она сказала, что самая важная вещь - следить за тем, что ты ешь. Это реально изменило мой взгляд на вещи. Модель старается не делать из диеты культ - порой она может позволить себе съесть "вкусное и вредное". Правда, потом она не дает себе спуску на беговой дорожке и быстро сжигает лишние калории. "Здоровый образ жизни" от Эрин - прост и эффективен, как любой разумный подход к питанию и физическим нагрузкам. Сплетницы, может быть, что-то из этих "постулатов" и мы возьмем на заметку. Или вы уже давно исповедуете принцип "в здоровом теле - здоровый дух"?