В Лондоне картина Криволапа ушла с молотка за $83 000

На аукционе Sotheby's в Лондоне за $83 000 была продана картина украинского художника Анатолия Криволапа. Предварительно работа - пейзаж Ночь - была оценена в 30 000 - 50 000 фунтов ($47 000 - 78 000). Такой эстимейт является новой планкой для украинского искусства - ранее на торгах дома Sotheby’s украинскую живопись оценивали в пределах $15 000. Кроме того, на Русских торгах Sotheby’s, по традиции были представлены работы классиков российской живописи: Ильи Репина (Дорога через долину, $180 175),Владимира Баранова-Россине (Пейзаж с красными крышами, $152 035), Натальи Гончаровой (Георгины, $161 415), Николая Рериха (Вход, $123 895), Александра Богомазова (Пейзаж с деревьями, $133 275) и других. Ночь Анатолия Криволапа вошла в каталог проекта Современные художники Украины, который 1 июня открывается в харьковском ЕрмиловЦентре в рамках параллельной программы киевской биеннале современного искусства Арсенале 2012, сообщили Корреспондент.net в Art Agent Ukr Gallery. Анатолий Криволап - одна из наиболее знаковых фигур украинского арт-мира. Его работы хранятся в музеях и частных коллекциях Украины, Австрии, Великобритании, Японии, Франции, Германии, Канады, Израиля, Италии, Польши, России, Испании, Швейцарии, США. Художник несколько раз установил мировой рекорд продаж для украинского искусства. Напомним, что по официальным результатам продаж, на сегодняшний день Анатолий Криволап является самым дорогим художником Украины. 13 мая 2011 года на аукционе Phillips de Pury & Co в Нью-Йорке работа Криволапа Степь установила ценовой рекорд для украинского искусства - картина была продана за $98 500. В октябре 2011 года Криволап побил свой собственный рекорд - на торгах Phillips de Pury & Co в Лондоне его работа Конь. Ночь была продана за $124,343 В 2011-м Анатолий Криволап был назван Человеком года, а в 2012-м удостоен высшей Национальной премии им.Т.Шевченко.