Канье Уэст недоволен, что Ким Кардашьян слишком скромно одевается

С каждым днем Канье Уэст все больше интересуется модой. Он с удовольствием раздает советы по стилю своей подруге Ким Кардашьян. Последние несколько недель были для Ким Кардашьян (Kim Kardashian) особенно напряженными. Звезда реалити-шоу посетила вместе со своим бойфрендом Канье Уэстом (Kanye West) 65-й Каннский кинофестиваль. Кстати, на премьере фильма Канье «Жаркое лето» в Каннах пара выглядела очень гармонично во многом благодаря сочетающимся нарядам. Оказывается, все это дело рук самого Уэста. По слухам, Канье Уэст регулярно помогает Ким Кардашьян выбирать наряды и дает ей советы по стилю. Источник, близкий к паре, сообщил одной из газет: «Канье говорит, что она слишком осторожничает, поэтому он старается подбирать ей наряды и побуждает ее быть более смелой». Советы Канье, похоже, не прошли даром. Ким Кардашьян в последнее время вновь вернулась к соблазнительным и открытым платьям. На Каннском фестивале на ней было платье с очень глубоким декольте, а на открытии отеля в конце мая она появилась в платье с прозрачной спиной. При этом Ким решилась на крайне рискованный для нее шаг – отказалась от бюстгальтера. Между тем стеснительность Ким Кардашьян можно понять. В одном из интервью она призналась, что мечтает о теле супермодели. Звезду реалити-шоу смущает тот факт, что она не соответствует голливудским стандартам красоты. Возможно, именно Канье Уэст поможет Ким побороть ее комплексы. Канье, с которым Ким Кардашьян встречается уже несколько месяцев, помогает ей раскрепоститься и относиться к моде более расслабленно. Похоже, ему доставляет удовольствие иметь дело со всем, что связано с модой. Напомним, что Канье Уэст с недавних пор стал дизайнером и представил на Неделе моды в Париже свою вторую коллекцию.