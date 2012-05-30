Бекхэмы раз в неделю устраивают романтические вечера

Виктория Бекхэм приняла участие в фотосессии для журнала Interview Germany. На фотографиях Виктория выглядит просто и расслабленно - актриса и певица отдыхает, сидя на зеленой траве, и листает роман Форстера "Самое длинное путешествие". Для прогулки на свежем воздухе наша героиня выбрала элегантный образ - кремовый комплект из джемпера и коротких шорт. На одном из снимков Виктория прикрывает плечи кожаным жакетом. В интервью журналу Бекхэм отметила, что кардинально отличается от своего публичного образа. Да, я создала эту персону, и я сильно отличаюсь от нее Виктория с юмором говорит о своем извечно "кислом" выражении лица на фото: Мне не кажется, что я должна кричать и вопить об этом - я знаю, что я счастливый человек. Поэтому я не расстраиваюсь, когда люди говорят, что я все время выгляжу довольно несчастной. Но все думают, что я такая. И, знаете, иногда мне тоже так кажется, когда я рассматриваю свои фотографии. Виктория признает, что не обладает сильным музыкальным талантом. При этом звездная многодетная мама с нежностью вспоминает времена, когда она была "Пош спайс" и выступала в пятерке Spice Girls: Был ли у меня талант к музыке? Нет, не думаю, что я была сильно одарена. Все мы пятеро действительно много работали вместе. Но талант? Для меня это звучит немного странно. Дэвид в интервью ELLE скромно вторит супруге: Я никогда не думал о деньгах и известности - эти вещи никогда не интересовали меня, и сейчас они меня тоже не занимают. Материальное меня не впечатляет. Футболист с нежностью говорит о Виктории: Она приходит домой и показывает мне, чем занималась на протяжении дня и какие великолепные сумки и платья смогла создать. А я отвечаю что-нибудь скучное, вроде: "У меня сегодня был не день Бекхэма". Бекхэмы до сих пор устраивают романтические вечера - только для них двоих: Хотя бы раз в неделю мы выбираемся куда-нибудь и устраиваем тихий ужин на двоих. Дэвид и Виктория, теперь мы знаем секрет вашего семейного счастья и поздравляем - редкая пара может появиться на обложках двух крупных европейских изданий на одной неделе.