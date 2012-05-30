Ким Кардашян веселилась вместе с Бейонсе

Несмотря на то, что Канье Уэст называет Ким Кардашян (Kim Kardashian) "моя Бейонсе (Beyonce)", настоящая Бейонсе, по слухам, не в восторге от возлюбленной давнего друга своей семьи. Тем не менее, она не стала возражать, когда Ким пришла на её концерт и осталась на вечеринку после него. По словам издания Us Weekly, девушки обнялись и танцевали вместе, не показывая ни грамма неприязни. Возможно, если Ким Кардашян оставит планы "затащить" Бейонсе в реалити-шоу, певица примет её в узкий круг своих друзей?