Герцогиня Кэтрин и другие гости на приеме у королевы

На днях королева Елизавета II собрала порядка восьми тысяч гостей в саду Букингемского дворца, среди которых были, конечно, герцогиня Кэтрин, принц Чарльз и многие другие. Благо было, где разместиться всем - из 20-ти гектаров, отведенных под королевскую резиденцию, 17 занимает именно сад, самый большой в Лондоне. Прием у королевы был устроен накануне празднования 60-ой годовщины правления Елизаветы II, которое с размахом пройдет уже в эти выходные. А там будет на что посмотреть: до этого в истории Британии бриллиантовый юбилей отмечали лишь однажды - при королеве Виктории в 1897 году. Подготовка к этому масштабному мероприятию идет уже почти полгода, и королевские особы то и дело появляются на различных мероприятиях. На этот раз все приглашенные гости решили оставить строгие платья "в пол" дома и подобрали для королевского "пикника" более яркие летние наряды. Дамы облачились в цветные платья и броские шляпки всех цветов и фасонов. А вот у джентльменов, несмотря на жаркую погоду, выбор был не особо велик - черные и серые костюмы-визитки и шляпы-котелки. Королева Елизавета II, герцогиня Кэтрин, Камилла герцогиня Корнуолльская предпочли ярким цветам пастельные оттенки, и надо сказать, выглядели неотразимо. Но постойте, кажется, платье Кэйт мы уже где-то видели? Так и есть, 18 мая герцогиня Кэмбриджская уже надевала его на приеме в Виндзорском замке. Такое не могло пройти мимо наших внимательных блогеров. То, что это не комильфо - появиться дважды на светском мероприятии в одном и том же наряде для Кэтрин, судя по всему, не правило. Или неужели в гардеробе королевской особы закончились все наряды? ФОТО