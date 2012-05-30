Клочковой не нравится слово "залетела"

"Золотая рыбка" Яна Клочкова призналась, что ей трудно одной воспитывать сына. «Приходится выполнять роль мужчины. В каких-то моментах бывает сложно. Я ребенку как мать не могу дать то, что может дать отец». Также Яна в интервью "Двойная сплошная" призналась, что ей не нравится слово «залетела». «Мне это слово очень не нравится. Я хотела этого, поэтому у меня так и произошло» — отметила спортсменка. Клочкова, сообщила, что прекрасно понимает, что ее мужем может стать другой человек, не отец ребенка. «После рождения ребенка я поняла, что мужчина должен отвечать за свои поступки. Теперь когда у меня есть ребенок, конечно, естественно я не только о себе думаю а об отце своему ребенку, поэтому я уже думаю с этой позиции. Я сейчас, естественно, не одна…».