Шарлиз Терон и Кристен Стюарт стали женщинами-вамп

Они довольно серьезно сдружились на съемках фильма «Белоснежка и охотник». И теперь Шарлиз Терон и Кристен Стюарт стали просто неразлучны. Актрисы не только промоутируют вместе новый фильм, но и на пару участвуют в фотосессиях. Мы уже не раз видели Шарлиз в амплуа злой королевы. И надо сказать, выглядит Терон в таком образе очень даже сексуально. 22-летняя Кристен тоже решила попробовать себя в имидже готической женщины-вамп в фотосессии для журнала Interview. Поди разбери теперь, кто из этих эффектных дамочек коварная королева. В сопроводительном интервью Терон и Стюарт говорили преимущественно о новой картине и совместных съемках. «Она — чертова королева кино, — говорит Кристен о коллеге. — Знаете, это очень забавно, потому что она постоянно говорит что-то вроде: "я — ненастоящая актриса". И я обычно ей поддакиваю: "Конечно, ненастоящая". Но на самом деле Шарлиз — замечательная артистка». Терон была более сдержанна. Впрочем, ранее она уже рассыпалась в комплиментах в адрес Стюарт. Поэтому на этот раз больше говорила о своем персонаже. «В картине я стремительно двигаюсь. Для меня самой было важно понять, почему героиня все проделывает в дикой спешке. Я также старалась до конца понять, почему Равенна сходит с ума. Сначала я не совсем это понимала, но потом осознала, что смертность моей героини — не просто факт, а напрямую зависит от Белоснежки».