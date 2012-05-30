Отец Линдси Лохан обвиняет дочь в наркомании

После скандального провала Линдси Лохан в качестве телеведущей популярного шоу Saturday Night Life ее отец, Майкл Лохан, во всеуслышание признался, что причиной некомпетентного поведения его дочери были наркотики. Напомним, что недавно Линдси вышла из клиники реабилитации и попытала счастье в качестве ведущей легендарной вечерней программы. К сожалению, ее начинание закончилось публичным позором: девушка не могла держать нить повествования, постоянно забывала сценарий и не к месту смеялась. Теперь мистер Лохан прояснил странную ситуацию: «Я должен сказать это. На шоу Линдси не была пьяна, ее состояние – это результат приема большого количества медикаментов. Они выписаны моей дочери, но на самом деле она в них не нуждается». Майкл Лохан утверждает, что когда звезда перестает принимать таблетки, ее уровень производительности значительно возрастает. «Как-то я даже сказал ей – Линдс, прекрати глотать проклятые таблетки, дай людям знать, кто ты на самом деле».