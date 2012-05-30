Марк Цукерберг вылетел из списка богатейших людей мира

Итальянская пресса негодует: Марк Цукерберг, который проводит сейчас в Риме медовый месяц, не оставляет официантам чаевых! Но, может, дело не в скупости основателя Facebook, а в том, что он теряет миллионы? Молодой миллиардер вылетел из списка 40 богатейших людей мира. Еще 25 мая состояние миллиардера насчитывало 16,2 миллиарда долларов, а уже сегодня оно упало до 14,7 миллиардов (велика потеря, хочется сказать!). В чем же причина? Аналитики утверждают, что дело в падении акций Facebook - вчера стоимость социальной сети упала на 9,6 процента, и за одну акцию давали 28,8 доллара, в то время как еще две недели назад акции шли по 38 долларов за штуку. И это несмотря на то, что IPO помогло привлечь в компанию рекордные 16 миллиардов долларов! Кстати, западные источники утверждают, что Цукерберг подумывает о создании телефона Facebook и готов вложить в его разработки, как минимум, миллиард долларов. Столько же, к слову, он потратил на покупку сервиса Instagram. Но бизнес - бизнесом, а как же любовь?! Новоиспеченная миссис Цукерберг недовольна тем, как проходят романтические каникулы. По ее словам, муж куда больше времени проводит со своим Blackberry, нежели с ней. Что, впрочем, не мешает ей наслаждаться видами Вечного города и ароматными итальянскими спагетти.