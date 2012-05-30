Джессики Симпсон впервые показала дочку... за $800 тыс.

Малышка Максвелл Дрю - дочка Джессики Симпсон - стала одним из самых ожидаемых селебрити-детей в истории. И вот состоялся ее глянцевый дебют: девочка появилась на обложке People. {1 В интервью изданию кантри-дива призналась, что ее жизнь стала радикально другой: "Моя жизнь полностью переменилась. Начиная от того, как я сплю и заканчивая тем, о чем думаю - все стало иным. Все мои мысли занимает теперь Максвелл!". Молодая мама также отметила, что буквально наглядеться не может на свою дочурку, и глядя на их первый совместный снимок, в это верится легко. Кстати, эксклюзивное фото новорожденной обошлось изданию ни много ни мало в... 800 000 долларов.