Ева Лонгория названа «Вдохновением года»

В Лондоне награды раздавал британский Glamour. Лучшей певицей была названа Джесси Джей, которая выполняет также роль судьи английской версии телешоу The Voice. Награду исполнительнице вручал партнер по этому проекту Will.I.Am. Ведущая того же шоу Холли Уиллоби объявлена «Телеведущей года». «Комедийной актрисой года» стала София Вергара, сыгравшая в сериале «Американская семейка». Джессику Альбу признали «Предпринимателем года»: актриса возглавляет собственную компанию, выпускающую экологически чистые товары для всей семьи. Награду «Группа года» выиграла Флоренс Уэлш, солистка Florence and the Machine. Келли Роуленд, бывшую судью шоу X Factor, назвали «Телезвездой года», а звание «Телевизионная актриса года» заслужила Леа Мишель — ее награждал Пол Уэсли, звезда сериала «Дневники вампира». «Прорывом года» стала Лили Коллинз, которой принесла популярность главная роль в сказке «Белоснежка: месть гномов». «Киноактриса года» — Виола Дэвис, звезда «оскаровского» фаворита, ленты «Прислуга». «Вдохновение года» — Ева Лонгория. «Мужчина года» - звезда «Мстителей» и «Тора» Том Хиддлстон. «Дизайнер года» — Донателла Версаче. И наконец, награда за особые достижения была присуждена Кайли Миноуг, которая в этом году отмечает четверть века на сцене.