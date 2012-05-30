Принц Уильям: "Я хочу детей"

Принц и герцог Кембриджский Уильям дал откровенное интервью телеканалу ABC, в котором рассказал о своих планах в семейной жизни и о впечатлениях от нее. - Я все еще раздумываю над продолжением службы в королевских ВВС. Но давление со стороны моей "другой" жизни возрастает. Более важно то, что я хотел бы иметь детей. Я просто очень хочу иметь семью и мы вдвоем с Кэтрин ждем, когда у нас в будущем появится семья, - сказал Уильям телеведущей Кэти Курик. Также он поделился переживаниями о том, что, к сожалению, его мать принцесса Диана так и не смогла побывать на свадьбе с Кейт Миддлтон: - Это было очень сложно. С тех пор как она умерла, это был один из моментов, когда я подумал, что было бы здорово, если бы она появилась здесь. Я настолько скучаю за ней, более, чем за чем-либо еще. Потому что, я думаю, она бы полюбила этот день и была бы гордой за нас обоих с Кэтрин.