Жанна Бадоева жила в в семизвездочном отеле

Телеведущая Жанна Бадоева в Милане жила в семизвездочном отеле. Это один из двух отелей мира, которые имеют статус "семи звезд". Об этом она рассказала в интервью Gazeta.ua. "Отелей в моей жизни было не меньше, чем самолетов. Бывала как в самых роскошных, так и в самых дешевых. В Бразилии в Сан-Пауло жила в хостеле. До того думала, что хостел — это что-то такое грязное, заселенное непонятно кем. А тут двухэтажные домики, зеленый дворик, бары и столики. На входе встречает хозяйка. Такое впечатление, что приехал к кому-то на дачу. Кто-то делает кофе, кто-то разговаривает по скайпу. Слышно то французский язык, то немецкий, то английский. Живет не только молодежь, а 50-летние люди. Все с рюкзачками и ноутбуками. Когда узнали, что мы из Украины, спросили, на каком языке у нас говорят. Отвечаю, что на русском и украинском. А они тогда: "А как же вы друг друга понимаете?" - рассказала телеведущая. В Милане Бадоева жила в 7-звездочном отеле. "Центрального входа и большого холла в отеле нет. Все так продумано, что с другими гостями не встречаешься вообще. Вход с арки позади отеля. Стоит швейцар у лифта, который привозит на рецепцию. Там здороваются, спрашивают фамилию и проводят в номер. В номере ничего такого, что бросается в глаза. Но очень продуманно по комфортности. Если что-то хочешь - нажимаешь на кнопку и тебе все приносят. Хочешь тренажер - сейчас будет. Или: "Вам не нравятся шторы? Мы можем их изменить. Какого цвета хотите? Зеленого или белого?". Я ничего не меняла", - подчеркнула женщина.