У Светлакова угнали авто прямо на Рублевке

Популярного телеведущего и актера Сергея Светлакова ограбили. Злоумышленники угнали у артиста дорогой автомобиль. Однако сам Светлаков по этому поводу не сильно переживает. Неприятный случай произошел с Сергеем Светлаковым буквально на днях. Дорогой внедорожник Mazda CX7 был угнан неизвестными со стоянки на Рублевке в ночь на вторник. "В полицию с заявлением о краже обратилась супруга Светлакова Юлия", – рассказал представитель правоохранительных органов. Как выяснилось впоследствии, угнанный автомобиль принадлежал именно ей. По словам супруги телеведущего, она тут же обратилась в полицию, когда утром вышла из подъезда дома и на парковке не увидела собственную машину. А между тем она была совершенно новой. Приехавшие на место правоохранители не смогли порадовать Юлию Светлакову. Они заявили, что найти автомобиль будет очень непросто. Дело в том, что двор, где живут Светлаковы, не оборудован камерами наблюдения, наличие которых очень помогло бы в поисках. Примечательно, что сам Сергей Светлаков по поводу угона новенького авто своей супруги совершенно не переживает. Он считает, что такова судьба. "Машина была совсем новая, не успели даже поездить на ней. Я считаю, что это не наша машина – не судьба просто на ней ездить. Первой моей реакцией был смех. Я уверен, что она уже по дороге в Дагестан, искать ее я не собираюсь – значит, не нужна нам эта машина", – заявил ведущий шоу "Прожекторперисхилтон". Светлаков заявил, что никаких ценных вещей в угнанной машине они не оставляли. "И детского кресла тоже! – посмеялся Сергей, имея в виду недавнюю кражу Mercedes гимнастки Яны Батыршиной, которая попросила грабителей вернуть хотя бы любимое кресло дочери. – Никого я не подозреваю, водитель у нас честный, врагов у меня нет, – подытожил Сергей. – По страховке все вернется, не жалко ничего"