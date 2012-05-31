97 президентов "засветились" в Twitte

Имеют свою страничку или пользуются аккаунтом в соцсети Twitter 97 президентов. Об этом в своем микроблоге сообщил вице-президент Европарламента Александр Альваро. Он сослался на соответствующие подсчеты специалистов Европарламента по PR и коммуникациям. Более того, три четверти евродепутатов имеют свои странички на Facebook, а 287 депутатов Европарламента пользуются Twitter. Из глав государств свои странички в соцсетях имеют президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Девид Кемерон, премьер-министр России Дмитрий Медведев и другие. Не имеют своих страниц главы Беларуси, Японии и Индии, как и президент Украины Виктор Янукович.