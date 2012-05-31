Уго Чавес подарил дом трехмиллионному читателю своей странички

Президент Венесуэлы Уго Чавес подарил жительнице страны, подписавшейся на его Twitter и ставшей трехмиллионным читателем, дом. Наталия Вальдивьесо в среду узнала, что правительство решило подарить ей дом после того, как 19-летняя девушка стала трехмиллионным "фолловером" Чавеса в сервисе микроблогов Twitter в понедельник, передает издание Milenio. Девушка родом с венесуэльского курортного острова Маргарита, и новый дом ей подарят именно на этом острове. В среду к молодой жительнице страны пришла делегация, которую возглавлял кандидат от партии власти на пост губернатора этого острова Карлос Мата, чтобы собщить о предстоящем вручении ключей от нового жилища. "Теперь у нее, благодаря боливарианскому правительству, будет новый дом, что демонстрирует любовь Чавеса к своему народу", - заявил кандидат в губернаторы. В свою очередь, Вальдивьесо также расчувствовалась и призналась в безграничной любви к лидеру страны. "Хочу сказать, что я его люблю, шлю ему свои поцелуи, которые должны помочь президенту в восстановлении здоровья и поддержании крепости духа", - сказала Вальдивьесо. Уго Чавес завел аккаунт в сервисе Twitter 27 апреля 2010 года. Два миллиона подписчиков у микроблога президента оказалось 31 августа 2011 года. Тогда Чавес лично позвонил человеку, который подписался двухмиллионным по счету, а также подарил ему компьютер.