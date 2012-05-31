Виталий Кличко побывал в колонии

Украинский боксер Виталий Кличко по приглашению главы управления ФСИН по Краснодарскому краю Российской Федерации генерал-майора Юрия Кулика посетил Белореченскую исправительную колонию. Кличко наградил кубками и дипломами капитанов команд, победивших в футбольной спартакиаде среди воспитанников исправительной колонии. Украинец передал в дар исправительную колонии спортинвентарь и несколько комплектов футбольной формы. Виталий также оставил автограф на боксерских перчатках. Тем, кто нарушил в Белореченской колонии режим содержания, украинский боксер посоветовал пересмотреть свои взгляды. Кличко также пожелал воспитанникам исправительной колонии встретиться уже за пределами учреждения.