Буш-младший едет в Белый дом посмотреть на самого себя

Экс-президент США Джордж Буш - младший и его супруга Лора вернутся в четверг на несколько часов в Белый дом, чтобы принять участие в церемонии представления их официальных портретов. Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Белого дома, на церемонию приглашены также 41-й президент США Джордж Буш (старший) с супругой Барбарой. По сложившейся традиции, в этот день в Белый дом приедут высокопоставленные сотрудники администрации Буша-младшего и служащие аппарата, которые работали с президентом. Гостей будут принимать действующий глава государства Барак Обама с супругой Мишель. Как ожидается, после церемонии супруги Обама и Буш вместе пообедают. Отметим, 43-й президент США второй раз после истечения срока президентства посещает Белый дом, где прожил и проработал восемь лет с 2001 по 2009 годы. В первый раз Буш-младший приезжал в Белый дом зимой 2010 года, чтобы объявить о создании фонда помощи жертвам землетрясения в Гаити. Его жена Лора приедет в Белый дом впервые после того, как резиденцию главы государства занял Обама. «Чета Буш ждет встречи со всеми друзьями, которые работали в администрации, и очень благодарны президенту и его супруге за гостеприимство», - сказал журналистам накануне поездки представитель бывшего президента Фред Форд. Традиция официальных портретов президентов восходит к портрету Джорджа Вашингтона, выполненного художником Гилбертом Стюартом. В последние десятилетия портреты президентов пишутся в последние дни пребывания у власти или после ухода с поста.