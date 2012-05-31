Принц Уильям о принцесе Диане: Жалко, что она никогда не увидит Кейт

Члены королевской семьи нечасто раздают интервью. Но в честь юбилея бабушки, королевы Елизаветы II, принц Уильям сделал исключение. В беседе с представителем канала ABC Кэти Курик Его Высочество рассказал о планах на будущее, своей любимой супруге и тоске по матери. В интервью Уильям заверил Кэти, что они с женой намерены создать полноценную, крепкую семью. Но пока говорить о наследнике рановато. На вопрос, насколько правдивы слухи о беременности Кэтрин, которые регулярно появляются в таблоидах, принц с улыбкой заявил: «От меня вы ничего не узнаете. Мой рот на замке». Тем временем опрос социологической службы Ipsos MORI показал, что впервые за десятилетие принц Чарльз обошел старшего сына, принца Уильяма, в списке кандидатов на британский престол. Популярность старшего сына королевы и его супруги Камиллы после их свадьбы в 2005 году значительно выросла. Сейчас больше половины населения Британских островов хочет, чтобы 63-летний Чарльз взошел на престол после своей матери. Для Уильяма на данный момент гораздо более актуальным является вопрос, продолжит ли он службу в качестве военнослужащего или приступит к полноценному осуществлению обязанностей престолонаследника. «Я все еще пытаюсь принять решение, — признался принц. — Это непросто, поскольку мне действительно нравится служить пилотом в ВВС, и я бы с удовольствием продолжил. Но прессинг с другой стороны моего статуса достаточно силен, найти баланс невероятно трудно». Он также рассказал, что на своей свадьбе впервые со смерти матери в 1997 году почувствовал сильную тоску по ней. «Я... я подумал, как бы было здорово, если бы она сейчас была жива... Она была бы рада за нас обоих... Как жалко, что она никогда не увидит Кейт», — сказал Уильям. Фото genih-nevesta.com