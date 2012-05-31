Друзья закупили Луценко книги для колонии

Партия «Народная Самооборона» прогнозирует этапирование бывшего министра внутренних дел, неофициального лидера партии Юрия Луценко в Менскую исправительную колонию 91 (Черниговская область) 2-3 июня. Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии Лариса Сарган. «Поскольку Государственная пенитенциарная служба уже заявила, что до 4 числа его должны этапировать, то по всем данным это должно произойти на выходных», – сказала она. По словам Сарган, этапирование связано с тем, что европейские политики во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году намерены посещать политических заключенных, которые находятся в Киевском следственном изоляторе (Лукьяновском СИЗО). Она также отметила, что политсила готовится к этапированию Луценко. Друзья Луценко шокированы его заказами в СИЗО В частности, были подготовлены определенные материалы и закуплены книги для экс-министра.