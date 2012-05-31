Деми Мур не собирается сходиться с Катчером

Парочка всего лишь сохраняет дружеские отношения и может позволить себе прийти вместе на какое-нибудь важное для обоих мероприятие. Например, на день рождения инструктора по каббале Йехуды Берг. На 40-летнем юбилее мисс Берг и увидели Катчера и Мур – и сделали неправильные выводы. "Они вели себя как друзья, – сообщают очевидцы. – Эштон взял бумажный стаканчик с кофе для Деми, они поулыбались друг другу какое-то время. Они выглядели миролюбиво и расслабленно". Другие источники настаивают, что Эштон и Деми не собираются сходиться – просто между ними сложились нормальные семейные отношения. "Эштон всегда будет частью ее семьи, особенно из-за того, как он близок ее дочерям". Пара всегда будет поддерживать друг друга, но романтические отношения между ними изжили себя.