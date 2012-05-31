Мама Юрия Мирошниченко не умеет писать по-украински

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Юрий Мирошниченко убежден, что языковая проблема в восточных и южных регионах Украины - вполне реальная, ведь многие граждане старшего возраста просто не владеют письменным украинским языком. Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов. «Если посмотреть статистику, старшее поколение в основном выступает за правовое решение этой проблемы, а также за внедрение русского как регионального языка. Почему? Потому что, когда люди выходят за пенсией, или идут за справкой, они сталкиваются с необходимостью написать заявление или дать необходимые пояснения. Именно тогда они сталкиваются с проблемами», - добавил Мирошниченко. Он также признался, что и для его семьи проблема языка является актуальной. «Моя мама не владеет письменным украинским языком, и это ограничивает ее права, вызывает раздражение», – сообщил Мирошниченко. Он также привел пример США, где чиновники обязаны говорить на всех языках, которые существуют в штате.