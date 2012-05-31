Донателла Версаче выступила с речью в Оксфорде

Дизайнер Донателла Версаче посетила Оксфорд и выступила с речью перед коллегами, в числе которых были Эрдем Моралиоглу и Кристофер Кейн, а также более 300 студентов университета. Известный дизайнер рассказала о собственном стиле, доме Versace, семейных ценностях, а также затронула тему феминизма. «Я действительно очень рада, что выступила перед аудиторией в Оксфорде, - говорит Донателла Версаче. - Я училась в университете во Флоренции, это одно из самых старых учебных заведений Италии. Но ни в одном университете нет этой замечательной традиции публичных выступлений и дебатов. Наверняка моим одноклассникам из прошлого было очень смешно увидеть меня сегодня в Оксфорде. Возможно, я смогла удивить некоторых людей?». «Это большая честь видеть в стенах университета Донателлу Версаче, - сказал декан Оксфорда. - Я рад, что такая знаменитая и выдающаяся женщина взяла тайм-аут, нашла время в своем плотном графике и поделилась своей мудростью и опытом с нашими студентами, многие из которых заинтересованы в моде. Кроме того, я уверен, что даже те, кто не заинтересованы в моде, будут черпать вдохновение из этого визита Донателлы. Для нас большая честь добавить имя Донателлы Версаче в список выдающихся ораторов Оксфорда». Предыдущими известными ораторами Oxford Union были Майкл Джексон, Дэвид Ганди, Далай-лама, профессор Стивен Хокинг, Джонни Депп и Джуди Денч.