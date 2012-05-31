Бэкхемы выбрали крестную для своей дочери

Виктория и Дэвид Бэкхем, наконец, решили окрестить свою маленькую дочь Харпер Севен, которой в июле исполнится год. Об этом сообщила журналистам ближайшая подруга семейства, звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория. Именно ей пара предложила стать крестной матерью малышки: «Виктория и Дэвид попросили меня стать крестной. Я очень польщена! Для меня большая честь взять на себя такую роль», - рассказала Лонгория. Также актриса добавила, несмотря на то, что чета Бэкхемов сейчас проживает в Лос-Анджелесе, церемония крестин состоится в конце лета в Лондоне.