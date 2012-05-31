Для Елизаветы II создан штандарт из 500 000 пуговиц

Команда талантливых мастериц 4 месяца трудилась над пришиванием 500 000 золотых пуговиц при помощи 50 км нитей. В целом было выпито более 3000 чашек чая, за все время работы с красным бархатом знамени, которое будет использоваться для украшения королевской баржи Spirit of Chartwell. Именно на этом судне королева Елизавета II отправится в путь по Темзе 3 июня, во время празднования своего Бриллиантового Юбилея. Размеры штандарта 3 на 3 метра. Теперь на нем красуются изображение короны в окружении льва и единорога с королевским девизом - Бог и мое право (имеется ввиду право престолонаследия). Дизайн знамени был одобрен Оружейной Коллегией, которая контролирует британскую геральдику. Создателем этого шедевра является художница и скульптор Энн Каррингтон и ее пятеро помощниц из студии «Margate», графство Кент. Почти полмиллиона золотых пуговиц были импортированы из Китая, так как в Европе полностью отсутствуют такие аксессуары. Остальные являются подлинными, из золота или позолоченные, взятые от старой военной формы. Красный бархат был подарен английской компанией "Colefax and Fowler". А пока время празднования еще не наступило королева собирает гостей на приемы. Так она пригласила монархов разных стран на прием во дворце, а неделю спустя устроила мероприятие в саду.