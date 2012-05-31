Анфиса Чехова родила мальчика

Телеведущая Анфиса Чехова сегодня стала мамой В жизни сексапильной телеведущей и актрисы Анфисы Чеховой произошло радостное и долгожданное событие. Она стала мамой. Сын Анфисы и ее гражданского супруга, театрального актера Гурама Баблиашвили, появился на свет сегодня, 31 мая, в одной из клиник Москвы. Вес новорожденного – 4100, рост – 51 см. По словам Гурама, роды прошло хорошо, счастливая мама и малыш сейчас спят. Также Гурам признался, что они с Анфисой безумно счастливы и ни о чем кроме малыша думать не могут.