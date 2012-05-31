Мэри-Кейт Олсен увлеклась братом Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози покинул политическую арену и отправился с супругой на отдых. Однако это не значит, что его имя не обсуждается в прессе. Правда, на сей раз косвенно. Как пишут американские таблоиды, единокровный брат экс-президента Оливье Саркози встречается с известной американской актрисой Мэри-Кейт Олсен. Как рапортует New York Post, 42-летний Оливье и 25-летняя Мэри-Кейт были замечены в Хэмптонсе на выходных, когда Америка отмечала День памяти. Как уверяют очевидцы, пара выглядела определенно влюбленной. Более того, по некоторым данным, Саркози, который является вполне успешным бизнесменом, и актриса встречаются уже около месяца. Некоторые обозреватели уже начали переживать за сестру Мэри-Кейт Эшли. И порекомендовали девушке обратить внимание на брата премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона Александра. Многие американские журналисты, по их признанию, сами не очень-то верят в роман пары, а светский обозреватель huffingtonpost.com утверждает, что «готов съесть собственный берет и закусить фуа-гра, если слухи подтвердятся». Стоит отметить, что сейчас Оливье в разводе, и от брака со Шарлоттой (Charlotte) у него есть двое детей, старшая 20-летняя дочь Джулия занимается режиссурой. На счету же Мэри-Кейт множество романов. С тех пор как в 2010 году она рассталась с художником Нэйтом Лоумэном, девушке приписывали нежные отношения с Джаредом Лето и даже Джонни Деппом. В свое время девушка также была в приятельских отношениях с Хитом Леджером. После смерти звезды Олсен оказалась в довольно неоднозначной ситуации, поскольку массажистка актера Дайана, обнаружив Леджера в бессознательном состоянии, сначала дважды позвонила Олсен и только потом в полицию.