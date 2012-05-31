Ксения Собчак сделала пластическую операцию за $10000

Популярная телеведущая Ксения Собчак откорректировала собственное лицо. Якобы звезда изменила форму скул и вколола в лоб ботокс. Светские хроникеры в очередной раз приписали скандально известной телеведущей Ксении Собчак попытки изменить свою внешность. Якобы на этот раз светская львица изменила форму скул. Говорят, что Собчак вставила специальные имплантаты, чтобы лицо стало более округлым и молодым. Мало того, сообщается, будто телеведущая снова сделала себе уколы ботокса на лбу, чтобы разгладить морщинки. Подобные операции обошлись Ксении в десять тысяч долларов. Сама телеведущая никак не комментирует эти слухи. Однако известно, что она довольно своеобразно относится к своей далекой от идеалов внешности. Собчак с удовольствием смеется над недостатками лица, а прозвищем "лошадь", которое применяет к себе при любом подвернувшемся случае, лишь подчеркивает свою индивидуальность. Впрочем, злые языки уверяют, что таким образом Собчак психологически пытается побороть комплексы, возникшие, по их мнению, еще в далеком детстве относительно собственной непривлекательности.