Дэвиду Линчу присвоят почетную ученую степень

Американский институт кинематографии (AFI) присвоит Дэвиду Линчу почетную ученую степень. Линчу будет присвоена степень доктора изобразительных искусств. Церемония состоится 13 июня 2012 года в Лос-Анджелесе. В тот же день такая же ученая степень будет присвоена еще одному американскому кинематографисту - Мелу Бруксу. Примечательно, что в прошлом Брукс сотрудничал с Линчем - он выступил в качестве продюсера фильма "Человек-слон", поставленного Дэвидом и выпущенного в 1980 году. Ранее AFI присваивал докторскую степень Роберту Олтмену, Клинту Иствуду, Роджеру Эберту, Кэтлин Кеннеди, Джону Лассетеру, Спайку Ли, Хелен Миррен и другим представителям киноиндустрии. Последней полнометражной режиссерской работой Линча на сегодняшний день является фильм "Внутренняя империя". Лента, в которой снялись Лора Дерн, Джастин Теру и Джереми Айронс, вышла в прокат в 2006 году. Позже Линч снял несколько короткометражек. Кроме того, в ноябре 2011 года он выпустил сольный музыкальный альбом "Crazy Clown Time".