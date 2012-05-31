Шон Пенн и Петра Немцова в романтическом путешествии

Похоже, действительно, все слухи о воссоединении бывших любовников актера Шона Пенна и чешской модели Петры Немцовой оказались правдой. Впервые они были замечены вдвоем на дне рождения солиста U2 Боно пару недель назад, где они вели себя отнюдь не как старые друзья. А спустя неделю приехали на Каннский фестиваль, где организовали благотворительный вечер, устроенный в поддержку жертвам землетрясения на Гаити. Папарацци то и дело видели 51-летнего актера и 32-летнюю модель вместе не только на светских мероприятиях, но и на романтических ужинах. И вот на днях парочка была замечена в Мексике, куда они приехали уединиться и отдохнуть от городской суеты. Их романтическое путешествие только началось, но влюбленные уже выглядят счастливыми, держатся за руки и постоянно шутят друг с другом. В 2008 году их роман был кратким, но бурным, посмотрим, что будет на этот раз.