Дэвид Бекхэм навестил маму и бабушку

Дэвид Бекхэм с женой Викторией Бекхэм и детьми уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Во время редких визитов в Великобританию знаменитый футболист первым делом навещает любимую маму и бабушку. Дэвид Бекхэм (David Beckham) не только примерный муж и отец, но и идеальный сын. Знаменитый футболист не стесняется признаваться в любви своей маме. «Думаю, как вы и догадывались, сегодня я обедал со своей мамой. Нет ничего лучше этого», – написал Дэвид Бекхэм в социальной сети и выложил фотографию из кафе, в которое пригласил маму Сандру. Футболист заказал любимые пироги. «Я обычный парень из Ист-Сайда, и я очень скучаю по мясным пирогам с картофелем. Стоит мне только приехать в Лондон, как я сразу бегу за этими пирогами», – признался Бекхэм. Футболист предпочел даже за столом не снимать кепку, чтобы не привлекать внимание поклонниц, которые с нетерпением ждут выхода журнала Elle с Бекхэмом на обложке. После обеда с мамой Дэвид Бекхэм отправился навестить любимую бабушку. «Как же здорово снова вернуться в Лондон. Сделал сюрприз и навестил бабушку», – написал футболист в социальной сети. Подруги бабушки Дэвида Бекхэма не упустили возможности и сфотографировались с самым сексуальным мужчиной в мире.