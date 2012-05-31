Даша Жукова показала павильон "Гаража"

Культурный центр "Гараж" переехал из Бахметьевского автопарка в Парк Горького, и сегодня Даша Жукова представила Временный павильон, который разместится на территории ЦПКиО. Павильон расположится рядом с Пионерским прудом. Над его проектом трудился японский архитектор Шигеру Бан: Меня заинтересовала работа в России в первую очередь из-за особенностей российской культуры, архитектуры, музыки и искусства, а также из-за географических связей с Японией. Инициатор проекта - галеристка, издатель и просто красавица - рассказала, что воодушевлена переменами: Наш переезд - захватывающий новый этап в развитии "Гаража". При обсуждении необходимости постройки временного павильона Центра сомнений по поводу архитектора не было. Шигеру Бан - известный мастер возведения уникальных зданий в кратчайшие сроки, и мы очень рады тому, что он нашел время и возможность для реализации нашего проекта. Автор новой конструкции знаменит тем, что возводит свои творения из необработанного сырья - бумаги и картона. Временный павильон не стал исключением - произведенные в России бумажные трубы образуют здание овальной формы высотой шесть метров и общей площадью 2 400 м². Представители Центра обещают, что Павильон откроется в начале осени.