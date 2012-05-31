Кэти Холмс и Сури Круз прошлись по магазинам

Кэти Холмс (Katie Holmes) и Сури Круз (Suri Cruise) были замечены на улицах Нью-Йорка. Папарацци заметили маму с дочкой, когда те решили пройтись по магазинам. Сури Круз регулярно входит в списки самых стильных звездных детей. Если бы существовал рейтинг самых преследуемых детей знаменитостей, то девочка его непременно бы возглавила. О капризном характере наследницы Тома Круза (Tom Cruise) ходят легенды, и фотографы не упускают ни малейшего шанса подлить масла в огонь. Однако вчерашняя прогулка была просто образцом идиллического времяпрепровождения матери с дочерью. Как лучшие подружки, они перекусили в кафе, а затем отправились по магазинам. Том Круз дал интервью журналу Playboy, в котором очень тепло отозвался о своей жене: "Она экстраординарный человек, и если бы вы провели пять минут с ней, то сразу бы это заметили. Ко всему у нее есть свой творческий подход. Она забавна и очаровательна, и когда она просто заходит в комнату - мне уже становится лучше. Я романтик. Мне нравится устраивать романтические ужины, и ей это нравится. Не знаю, что еще сказать - я просто счастлив и пребываю в этом состоянии с тех пор, как встретил ее. Между нами есть нечто очень особенное".