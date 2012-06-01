Джессика Симпсон заплатит $3 млн. за похудение

После рождения дочери Джесика Симпсон не выдержала и обратилась в компанию, помогающей в борьбе с лишним весом. За ее услуги знаменитость выложит $3 млн. Джессика Симпсон родила девочку Максвелл Дрю Джонсон 1 мая и очень счастлива. Одно омрачает настроение певицы – лишний вес. Борьбу с килограммами Джессика ведет уже не первый год. Сначала она относилась к себе снисходительно и даже убеждала, что в располневшем теле чувствует себя прекрасно. Она встретила свою любовь – Эрика Джонсона, бывшего игрока НФЛ, и даже согласилась выйти за него замуж. Но беременность прибавила певице еще несколько килограммов. Джессика поняла, что с такой фигурой она вряд ли будет выглядеть красивой невестой, и отложила свадьбу до лучших времен. Теперь мисс Симпсон родила и готова объявить войну лишнему весу. Джессика настроена решительно. Она не только заключила сделку с компанией, помогающей похудеть, но и объявила об этом всему миру: «Я официально присоединяюсь к программе контроля за весом. Она ориентирована на поддержание здорового образа жизни в течение длительного времени. Но в то же время иногда позволяет наслаждаться маленькими гастрономическими радостями». Похоже, Джессика все же не готова распрощаться со своими привычками и ей действительно очень трудно отказаться от вкусной, но калорийной еды. И это при том, что услуги компании обойдутся певице аж в $4 млн. Это сумма немалая даже для голливудской знаменитости. Джессика призналась, что на сегодняшний день смогла собрать лишь 3 млн. И все же надежда на счастливое возвращение Джессики Симпсон в стройное тело остается. Ведь по этой программе худели многие звезды, такие как Дженнифер Хадсон, Дженни Маккарти и Дженнифер Гудвин, и у каждой был результат.