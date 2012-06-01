Пэрис Хилтон бросил ее бойфренд DJ Afrojack

Наследница громкой фамилии, светская львица, актриса, певица, успешная бизнеследи - всех званий Перис Хилтон и не перечесть. Она зарабатывает миллиарды, купается в роскоши, и, кажется, живет в "сказке".Только вот "принц" все никак не появится, а вокруг все оказываются одни "лягушки". На днях очередной бойфренд Хилтон 24-летний голландец Ник ван де Валл, более известный как DJ Afrojack, решил расстаться со своей возлюбленной. Согласно источникам, еще в начале этого года у пары было все хорошо, и Ник даже переехал жить в дом к своей девушке. Однако спустя какое-то время решил, что отношения зашли "слишком далеко" и поспешил ретироваться. Он заявил, что еще не готов остепениться и хочет "погулять". А что Пэрис? Все те же источники уверяют, что девушка крайне разочарована, ведь она так хотела найти, наконец, своего "принца": Он действительно очень нравился Пэрис, более того, она высоко ценит его работу: Afrojack помогал ей записывать новый альбом, который уже скоро поступит в продажу. Пэрис была без ума от него, а он лишь хотел повеселиться и не иметь никаких обязательств. Он сейчас очень востребованный и популярный диджей и не готов остепениться вместе с Пэрис. А вот представители самой "принцессы" заявляют, что парочка никогда и не была вместе: Они никогда не делали заявлений о том, что они встречаются. Они просто хорошие друзья. Они, наверняка, сейчас даже посмеиваются над всеми слухами об их "расставании". Как хороший друг, DJ Afrojack уже не раз высказывался с теплотой о Пэрис и о ее талантах: Она такая.... Она одна из самых талантливых представительниц шоу-бизнеса, которых я знаю. Она, быть может и не Селин Дион, но знает, как нужно выступать на сцене. И, хотите верьте, хотите нет, - она знает, как нужно петь! Девчонка умеет петь! Как умеет петь Пэрис мы сможем уже убедиться в конце лета, когда выйдет ее новый танцевальный альбом, записанный в сотрудничестве с репером Flo Rida, LFMAO и Дэвидом Гетта.