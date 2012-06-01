Джессика Симпсон и Эрик Джонсон показали дочь

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон показали малышку Максвелл Дрю. Мы можем увидеть фотосессию, за которую журнал People заплатил молодым родителям 800 000 долларов. В интервью изданию восторженная Джес заявила: Став мамой, я многое узнала о себе! Это удивительное время, и я наслаждаюсь каждым днем. Кроме того, певица отметила, что не представляет никого, кроме своего жениха, в роли отца ребенка, и восхищается тем, как ловко он справляется с новыми для себя обязанностями. Коснулся разговор и такой болезненной темы, как возвращение стройной фигуры. Вот как по этому поводу высказалась Симпсон: Когда я забеременела, то решила, что буду наслаждаться этим состоянием. Я ела только здоровую пищу, но позволяла себе маленькие слабости. Я не переживала по этому поводу, потому что знала, что смогу сбросить вес. Я пока не определилась с тем, какого размера хочу стать в итоге. Предпочитаю ставить маленькие цели и планомерно к ним идти. Далеко вперед заглядывать не спешу. И правильно! Уверены: терпение, труд и активные занятия спортом помогут кантри-диве вернуться к идеальным параметрам. Главное - не налегать на столь любимые ей куриные крылышки и картофель-фри.