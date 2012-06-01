Сестры Олсен помогают бедным детям из Нью-Йорка

На днях в Нью-Йорке состоялось благотворительное мероприятие фонда Fresh Air Fund, посвященное помощи детям из неблагополучных кварталов мегаполиса. Героинями дня стали Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Среди приглашенных гостей были и другие филантропы Америки, в том числе футболист NY Giants Виктор Круз. Фонд Fresh Air Fund вот уже больше ста лет занимается помощью бедным детям, живущим в суровых "джунглях" большого города. Уже больше чем полтора миллиона детей из Нью-Йорка смогли провести летние каникулы в детских лагерях и в принимающих семьях, живущих загородом, насладиться свежим воздухом и порезвиться на природе. Каждый год волонтеры из 13 штатов и Канады размещают у себя школьников и знакомят их с "деревенской" жизнью. Мэри-Кейт и Эшли Ослен не случайно попали на это мероприятие - хоть они и выросли на калифорнийском побережье, знают не понаслышке, что такое трудное детство. Девочки начали работать, еще не вылезая из коляски, и едва успевали отдыхать. Став богатыми и знаменитыми, девушки не забывают о благотворительности. Сестры Олсен обе выбрали для выхода в свет платья своего бренда The Row: Мэри-Кейт дополнила образ туфлями Fendi и клатчем The Row, а Эшли предпочла Manolo Blahnik. Девушки, обнимаясь, позировали фотографам, только вот Эшли постоянно улыбалась, а Мэри-Кейт была не так весела. Может быть, дело в том, что ее новоиспеченный бойфренд 42-летний Оливье Саркози не мероприятии не появился? Нам остается только гадать.